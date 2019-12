Jak przygotować psa na sylwestra? Terapia może trwać kilka miesięcy

Do zabawy sylwestrowej zostało już tylko kilka godzin - część naszych pupili przeżyje w tym czasie prawdziwe katusze. Zdaniem szczecińskiego weterynarza Leonarda Gugały, najlepszą metodą jest przyzwyczajenie naszego czworonoga do wybuchów.

Jak mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" - można mu np. puszczać nagrania czy filmy z pokazami fajerwerków, taka terapia może trwać jednak kilka miesięcy.- Na początku cicho, później trochę głośniej, żeby nasze zwierzę obyło się z tym wszystkim i przyzwyczaiło się do tego. My jak zwykle jesteśmy za pięć dwunasta - powiedział Gugała.Leonard Gugała nie poleca natomiast kupowania np. tabletek uspokajających na ostatnią chwilę, bez konsultacji z weterynarzem.- Ja nie proponuję tutaj jakichś recept, dlatego że to jest bardzo trudne i to są indywidualne wrażliwości na dane leki. Czasem dany pies, zwierzę zareaguje inaczej niż będzie to napisane w internecie - ostrzega Gugała.W tym roku w Szczecin po raz pierwszy zorganizował miejskiego sylwestra bez pokazu fajerwerków, ma je zastąpić pokaz laserów.