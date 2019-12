Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wypoczynek i wartościowy obiad to metoda szczecińskiego dietetyka na to, by się dobrze bawić sylwestrowej nocy.

- Alkohol nie jest dobry dla naszego organizmu, ale jeśli już będziemy go pili to nawet godzina snu przed zabawą będzie zbawienna - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Piotr Lewandowski. - Na pewno wartościowy obiad. Polecałbym dobry bulion drobiowy, który trochę spowolni wchłanianie alkoholu. Dobre drugie danie, wartościowe, może niezbyt obciążające, ale jednak takie, które zawiera odrobinę drobiu, ziemniaka z wody, surówkę z kiszonego ogórka czy kiszonej kapusty skropiona oliwą.



Piotr Lewandowski odradza mieszanie alkoholi i picia gazowanych napojów, przed snem warto też wypić pół litra wody mineralnej. - Mogą być jeszcze dwie witaminy C i to przyspieszy metabolizm i będziemy mniej obciążeni rano - powiedział Lewandowski.



