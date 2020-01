Alkohol szkodzi - to oczywiste, ale jeśli już ubiegłej nocy przesadziliśmy i męczy nas teraz kac to szczeciński dietetyk Piotr Lewandowski ma kilka rad.

Zacznijmy od szklanki wody. - Zwykła kanapka, z warzywami i wędliną, sok z kapusty czy z ogórków, albo koktajl zielony, zmieszany szpinak z grejpfrutem, kiwi, to będzie na pewno fajny start na początek dnia - uważa Lewandowski.Potem możemy wypić np. bulion lub zjeść gotowane jajko. - Jedna lub dwie szklanki na godzinę, żeby to było intensywne nawodnienie. Może być odrobina cytryny i pół szklanki soku jabłkowego, pół szklanki wody i łyżka miodu - poleca Piotr Lewandowski.Dietetyk zaleca też spacer, po południu natomiast kapuśniak, zupę ogórkową czy żurek, a także lekko strawne drugie danie np. rybę z warzywami. Ludzki organizm potrzebuje średnio ok. 2-3 godzin, by spalić duże piwo czy 50 g czystej wódki.