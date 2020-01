15 lat więzienia grozi czterem mężczyznom, którzy napadli na kantor w Chojnie. Prokuratura Rejonowa w Gryfinie skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w marcu. Podczas rozboju sprawcy mieli broń palną. Ukradli w sumie 10 tysięcy złotych. Do napadu wykorzystali specjalnie kupiony samochód, do którego przymocowali tablice rejestracyjne innego auta.Sprawcy trafili do aresztu tymczasowego.