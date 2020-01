Adrian W., który w Kołobrzegu miał zamordować swojego o rok młodszego kolegę był wcześniej poszukiwany przez policję. Miał trafić do placówki opiekuńczo-wychowawczej - to najnowsze informacje, które w sprawie podaje zachodniopomorska komenda.

Od 11 grudnia decyzją sądu był poszukiwany za zaniedbywanie obowiązku szkolnego. 5 dni później doszło do tragicznego ataku na 16-letniego Sebastiana.Policja podkreśla, że Adrian W. nie był wcześniej notowany, a funkcjonariusze dopełnili wszystkich obowiązków. Podejrzewają, że nastolatek ukrywał się.16-letni Sebastian zginął w klatce schodowej budynku przy ulicy Rybackiej w Kołobrzegu. Do tragicznego zdarzenia doszło, gdy chłopak wychodził z domu do szkoły.Adrian W. zadał mu kilka ciosów nożem. Sprawca po przedstawieniu zarzutu trafił do aresztu.Grozi mu do 25 lat więzienia.