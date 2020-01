Szczecinianie życzą sobie zdrowia i szczęścia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pierwsze dni nowego roku 2020 to okazja by zapytać Szczecinian o ich noworoczne życzenia.

Więcej pomyślności w życiu, zdrowia i szczęścia, choć nie tylko - życzą sobie i innym mieszkańcy Szczecina.- Szczęścia i zdrowia, bo to najważniejsze. - Bo ja wiem, dla mnie to zdrówka. - Zdrowie przede wszystkim, nic więcej. Swojej rodzinie i sobie. Nie mam żadnych innych życzeń. - Pokoju, pojednania i żeby to miało jakoś ręce i nogi. - Wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim dla szczecinian. Żeby miasto się rozwijało. - Szczęścia, radości, spełnienia marzeń i wszystkiego co sobie życzą. - Dla całego Polskiego Radia i telewizji wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. - Radości, zdrowia, miłości i wszystkiego co sobie wymarzymy - życzą mieszkańcy.A uczestnicy miejskiego Sylwestra , który odbył się na Jasnych Błoniach,, życzyli sobie przede wszystkim zdrowia, pieniędzy i miłości.