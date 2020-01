Policja przypomina: zakaz używania fajerwerków po Nowym Roku [WIDEO]

Fajerwerkowa laba się skończyła - przypominają szczecińscy policjanci. Od czwartku nie można już odpalać petard.

Każde takie zdarzenie będzie karane, nie tylko karą grzywny. W skrajnych przypadkach grozi nawet areszt.Puszczanie fajerwerków poza wyznaczonymi dniami, czyli 31 grudnia i 1 stycznia, to zakłócanie porządku publicznego - mówi Paweł Pankau z Miejskiej Policji w Szczecinie.- O tym, czy kara aresztu zostanie zastosowana decyduje sąd, na podstawie wniosku o ukaranie. Jeżeli chodzi o grzywnę, to tutaj policjant stosuje postępowanie mandatowe w wysokości do 500 zł - mówi Pankau.Oprócz Sylwestra i Nowego Roku fajerwerki można puszczać jedynie na własnym terenie oraz tam, gdzie mamy zgodę właściciela terenu. Nie można jednak naruszać ciszy nocnej.