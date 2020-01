Goście RSnW: To był rok wyborów

Eurowybory, wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zabójstwo Pawła Adamowicza i rekordowo niskie bezrobocie. To zdaniem gości audycji "Radio Szczecin na Wieczór" jedne z najważniejszych wydarzeń i zjawisk minionego roku.

To był rok wyborów - mówił politolog Piotr Chrobak. - Dużym beneficjentem tych dwóch kampanii wyborczych są dwie partie - PiS, który wygrywa te wybory oraz Lewica, bo ona wraca, zarówno do Europarlamentu i odżywa właściwie dzięki Platformie. Do Sejmu wchodzi na fali zwycięstwa - komentował Chrobak.Ekonomista Jarosław Korpysa zwracał uwagę, że wydarzeniem ważnym dla regionu jest informacja o zakończeniu kontraktu jamalskiego.- Nasz region zyskuje na znaczeniu energetycznym, bo nie dość, że w naszym regionie mamy rozbudowę LNG, że już jest decyzja, że ten Baltic Pipe rzeczywiście już wyjdzie spod powierzchni w okolicy Niechorza, a więc będziemy mieli te źródła energii, które pozwolą nam po ukończeniu tych inwestycji być eksporterem netto gazu, co nam da około 3, 4 miliardów metrów sześciennych gazu - komentuje Korpysa.W tym roku odbędą się wybory prezydenckie.