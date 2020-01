Archiwum Państwowe zyskało dokumenty dotyczące Duszpasterstwa Ludzi Pracy

Archiwum domowe Michała Achramowicza, jednego z liderów opozycji antykomunistycznej, trafiło do Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Dokumenty głównie dotyczą Duszpasterstwa Ludzi Pracy, które w okresie dyktatury komunistycznej działało w naszym mieście.- Zostało przekazane moje archiwum, choć to jest nas wszystkich. Są podziemne pisma, zdjęcia z różnych naszych spotkań. Mam nadzieję, że to dobre miejsce - mówi Achramowicz.Duszpasterstwo Ludzi Pracy powstało przy kościele świętego Stanisława Kostki. Skupiało około 150 osób. Michał Achramowicz był jednym z pierwszych, który organizował msze za ojczyznę w Szczecinie.- Nie wyrzucałem do śmietnika, to dlatego zebrało się to wszystko. Tylko najgorsze jest to, że te zdjęcia nie są podpisane. I to jest problem z odtworzeniem, kiedy to było. A nie są podpisane ze względu na to, że rodzina wsiadła na mnie, że UB będzie od razu miało wszystko co potrzeba - mówi Achramowicz.Dokumenty Michała Achramowicza zostaną opracowane i będą udostępniane przez Archiwum Państwowe w Szczecinie wszystkim zainteresowanym.