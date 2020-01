W Kołobrzegu rozpoczyna się Światowy Festiwal Morsowania

Rozpoczynający się weekend w Kołobrzegu upłynie pod znakiem zimnych kąpieli w Bałtyku.

W piątek rozpoczyna się Światowy Festiwal Morsowania. Do Kołobrzegu przyjechać ma blisko tysiąc osób z całej Polski i zagranicy.O tym, co od piątku będzie się działo na miejscowej plaży, mówi Łukasz Zięba, prezes Kołobrzeskiego Klubu Morsów.- Startujemy od godziny 16 oficjalną kąpielą inauguracyjną przy iluminacji kołobrzeskiego mola. Później będzie laserowy pokaz. Sama formuła przyjścia i porozmawiania z morsami, wykąpania się, zobaczenia jak to jest z bliska, jest otwarta. Zapraszamy każdego mieszkańca czy turystę będącego w Kołobrzegu - mówi Zięba.Morsy opanują Kołobrzeg także w sobotę i niedzielę. Na zakończenie weekendu zaplanowano kolorową paradę dzielnicą uzdrowiskową oraz główną kąpiel wszystkich uczestników festiwalu. Każdy, kto chciałby dołączyć do morsów powinien zapisać się w biurze przy kołobrzeskim molo.