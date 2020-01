Politolog: Schetyna woli się wycofać niż przegrać

Lepiej się wycofać, niż przegrać z dużym hałasem - tak politolog profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Maciej Drzonek komentuje rezygnację ze startu w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny.

Zdaniem Macieja Drzonka, w sytuacji dotychczasowego szefa PO lepiej było wskazać na kandydata swojego poplecznika - Tomasza Siemoniaka. Potrzebne jest nowe otwarcie - mówił Grzegorz Schetyna w piątek na konferencji prasowej Platformy.Zdaniem Macieja Drzonka, to podobny ruch do tego wykonanego przez Donalda Tuska, który nie wystartował w wyborach prezydenckich.- Dla jednego i drugiego bycie kandydatem, który ma szanse, to jest za mało. W przypadku Tuska i Schetyny wchodzi się do tej gry, jeżeli się ją na końcu wygrywa. Lepiej się wycofać niż przegrać z dosyć dużym hałasem - mówi Drzonek.W wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej swój start ogłosili również Borys Budka, Bogdan Zdrojewski, Bartosz Arłukowicz i Joanna Mucha.Grzegorz Schetyna został wybrany przewodniczącym PO 26 stycznia 2016 roku.