Zbiórka na ferie dla weteranów. "Oni walczyli dla nas, teraz my walczymy dla nich"

Koncerty, spacery i odnowa biologiczna - 100 weteranów z całego kraju wyjedzie w kwietniu na ferie do ośrodka w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim koło Warszawy. Żeby jednak było to możliwe - Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera zorganizowało internetową zbiórkę pieniędzy.

Cały dochód przeznaczony zostanie na opłacenie pobytu weteranów. To wypoczynek dla kombatantów, którzy walczyli o wolną Polskę - mówi Tomasz Sawicki, prezes stowarzyszenia Paczka dla Bohatera.- Liczymy na wsparcie mieszkańców regionu i całej Polski oraz naszych rodaków za granicą. Naprawdę wszyscy nam pomagają, z różnych miejscowości i krajów. Także z różnymi przekonaniami, bo my nie patrzymy na żadne polityczne układy czy przekonania. Pomaga każdy, pomagamy też my każdemu kombatantowi, niezależnie od upodobań. Oni są dla nas najważniejsi. Ci co walczyli ze wschodu, z zachodu, w kraju. Oni walczyli dla nas, teraz my walczymy dla nich - mówi Sawicki.Na transport, noclegi i pobyt weteranów potrzeba 250 tysięcy złotych. Wesprzeć zbiórkę pieniędzy można poprzez serwis internetowy zrzutka.pl oraz na Facebooku " Bazarek - Paczka dla Bohatera ".