Firma ST3 Offshore chce ogłoszenia upadłości

Spółka ST3 Offshore złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Poinformowała o tym rzeczniczka firmy w komunikacie do mediów.

Jak czytamy w piśmie, spółka nie ma własnych środków do zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego, ani też możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Dlatego zarząd spółki złożył wnioski do sądu o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego i ogłoszenie upadłości.Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd złożonych wniosków spółka będzie kontynuowała bieżącą działalność. Wynagrodzenia dla pracowników za grudzień 2019 r. zostały wypłacone. Spółka od dłuższego czasu zmagała się z problemami finansowymi.ST3 Offshore to fabryka, która działa na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie. Zajmuje się głównie budową podstaw do morskich farm wiatrowych.