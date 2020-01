Nagroda specjalna PZŻ dla kapitana Daru Szczecina

Kapitan "Daru Szczecina" otrzymał nagrodę specjalną Polskiego Związku Żeglarskiego. Jury konkursu "Rejs Roku 2019" doceniło Wojciecha Maleikę za prowadzenie jachtu podczas The Tall Ships Races 2019.

W tych regatach na pokładzie "Daru Szczecina" brało udział ponad 40 żeglarzy. W pierwszym etapie załoga zajęła II miejsce w klasie C z Aalborga do Fredrikstad. Ale najwięcej satysfakcji przyniosła ostatnia część rozgrywek z Bergen do Aarhus, kiedy to "Dar Szczecina" od samego startu nie odpuszczał pozycji lidera, zajmując pierwsze miejsce w łączonej klasie C/D. Wygrał także w klasyfikacji generalnej.Kapitan Wojciech Maleika z Centrum Żeglarskim i jachtem "Dar Szczecina" związany jest od 2006 roku. Na jego pokładzie dziesięciokrotnie uczestniczył w regatach The Tall Ships Races. Od września 2018 roku już jako kapitan i opiekun jednostki.