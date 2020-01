Meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem w naszym regionie.

Ostrzeżenie dotyczy ośmiu zachodniopomorskich powiatów - białogardzkiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Koszalina i Świnoujścia.Według synoptyków, zachodni i północno-zachodni wiatr w porywach osiągnie do 80 km/h.Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę do godz. 21.00.Silny wiatr powoduje cofkę i podniesienie poziomu wód na Pomorzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o przekroczeniu stanów ostrzegawczych. Na Bałtyku na północ od Rozewia siła wiatru wynosi 8 stopni w skali Beauforta. Fale sięgają co najmniej 4 metrów.