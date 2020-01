Kołobrzeg: ruszył światowy zlot morsów [ZDJĘCIA]

W Kołobrzegu rozpoczął się Światowy Festiwal Morsowania. Miłośnicy zanurzania się w zimnych falach Bałtyku opanowali miejscową plażę centralną.

Chociaż morsujący najlepiej czują się w mroźnych warunkach, to w sobotę kąpią się przy padającym deszczu i silnych powiewach wiatru. Jak mówili naszemu reporterowi tuż po wyjściu z wody, żadna pogoda nie jest im straszna.- Cieplutko, ludzie , którzy nie morsują inaczej odbierają temperaturę. Żadne warunki atmosferyczne nie przeszkadzają. - Przyjechało nas razem 20 osób, super tu być i bawić się razem ze wszystkimi czy zażywać kąpieli. - W morzu pomorsować to atrakcja. - Pierwsza moja kąpiel w morzu, jest rewelacyjnie - mówili uczestnicy festiwalu.Na kołobrzeskiej plaży pojawili się przedstawiciele kilkudziesięciu klubów z całego kraju, a także morsy z Niemiec, Norwegii czy Szwecji. Głównym akcentem festiwalu będzie niedzielna wspólna kąpiel zaplanowana na godzinę 12:00. Wówczas do Bałtyku ma wejść blisko tysiąc osób.Jest to już ósma edycja imprezy, a ci, który chcieliby dołączyć lub po prostu kibicować kąpiącym się, mogą przez cały weekend odwiedzać „morsowe miasteczko” przy molo.