Sezon na trocie otwarty

Sezon na trocie nad zachodniopomorskimi rzekami otwarty. Zorganizowano również pierwsze zawody.

O puchary walczyli w sobotę w Poczerninie członkowie stargardzkiego Koła PZW „Ina” ze Stargardu. Byli też zaproszeni goście, a emocji nie brakowało.- Było nas sporo, ale ryb mogło być więcej - powiedział prezes Koła Sebastian Stachyra. - Wyniki po pięć sztuk, chyba wyniki nie są złe, 115 osób, pięć ryb. Największa rybka - 76 cm.A złowił ją Adam Belka, który podobnym wynikiem wygrał też ubiegłoroczne zmagania nad Iną. - Trwało to około dwie minuty, trzeba było wejść do wody, bo trudny dostęp był do brzegu, ale udało się - powiedział Belka.W innych rzekach też połowiono dodaje, dyrektor biura Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie Rafał Pender. - Na Redze też możemy się pochwalić fajnymi wynikami, wędkarze połowili kilka srebrniaków i wiemy też o rybach złowionych, takich ponad czterokilogramowych - powiedział Pender.Podobne zawody nad Iną czy Regą będą się teraz odbywały niemal co tydzień.