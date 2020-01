"Siekiera" w szczecińskim seminarium, nasi na ŚDM w Panamie, ze sceny do ołtarza, krok polskiego Kościoła w walce z pedofilią wśród duchownych, pożar katedry Notre Dame, męski różaniec w Szczecinie czy beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia - to tylko niektóre tematy poruszone w 2019 roku w audycji katolickiej "Religia na fali".

W niedzielnym programie subiektywne podsumowanie roku w Kościele okiem prowadzącego.W naszej audycji rok zaczęliśmy na ostro, od "siekiery". Przynajmniej tak określa się siostra Małgorzata Borkowska, która była w Szczecinie i przekonywała, że życie zakonne to nie ucieczka za różowe chmurki.- Kobieta mnie pyta: co by siostra powiedziała, gdyby tak osoba zraniona życiem poszukała uspokojenia w klasztornej ciszy. Mówię jej: powiedziałabym, że pomyłka w adresie - mówiła Borkowska.W tym roku też fani talentu muzycznego Maćka Czaczyka mogli uczestniczyć w jego święceniach kapłańskich. Osiem lat temu wygrał telewizyjne "Must be the music", dziś jest już księdzem.- Nie bój się, chodźmy tam. To mój pierwszy singiel i jest jakoś blisko ze mną, ta moja pioseneczka. Nie bój się, że ktoś będzie o tobie gadał. Tego się nie bój, bo to zawsze będzie. Po prostu rób to, co ci Pan Bóg w sercu podsuwa - mówił Czaczyk.W programie relacjonowaliśmy ŚDM w Panamie okiem szczecińskiej ekipy.Jednym z najważniejszych wydarzeń było ogłoszenie beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia na 7 czerwca na placu Piłsudskiego w Warszawie. - Będzie na pewno tyle, co było przy księdzu Popiełuszce. Plac nie zdołał ich pomieścić, trzeba było otworzyć Ogród Saski żeby się ludzie zmieścili.W programie też m.in. o kroku polskiego Kościoła w walce z pedofilią, a więcej na