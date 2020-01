Kilka tysięcy mieszkańców, wielu w koronach i kolorowych strojach, przeszło ulicami miasta w Orszaku Trzech Króli.

Koszaliński Orszak Trzech Króli przeszedł z Rynku Staromiejskiego do kościoła Ojców Franciszkanów. Uczestnicy odwiedzili cerkiew prawosławną i greckokatolicką, w których dziś odbywa się wigilia Bożego Narodzenia.Jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin proboszcz parafii katedralnej ksiądz Henryk Romanik, to dowód na to, że mieszkańcy Koszalina są wspólnotą.- Chcemy być razem, świętować, cieszyć czymś dobrym, co się dzieje od tysięcy lat. To jest dobro, które warto pielęgnować - podkreślał Henryk Romanik.Orszaki Trzech Króli odbyły się w kilkunastu miastach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W całym kraju zaplanowano ich blisko 900.