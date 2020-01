Prawosławni i grekokatolicy już świętują [DUŻO ZDJĘĆ]

W szczecińskiej cerkwi odbyło się nabożeństwo wieczorne Wielkie Powieczerze z Liturgią Jutrznii, które rozpoczyna święta Bożego Narodzenia u Prawosławnych.

Jest to cykl świąt związanych z Bożym Objawieniem, które potrwają aż do końca lutego - mówi ksiądz Paweł Stefanowski, proboszcz Parafii św. Mikołaja w Szczecinie- W tradycji wschodniej nie mówimy o Bożym Narodzeniu lecz o Narodzeniu Chrystusa, podobnie to brzmi, ale jest wielka w tym różnica, bo to Bóg istnieje od zawsze, Bóg zrodził się przed wiekami, więc nie było czasu kiedy Syna Bożego nie było, a dzisiaj rozpoczynamy święta jego objawienia na ziemi, a więc narodzenia jako Boga i człowieka na ziemi - mówi Stefanowski.Ksiądz Paweł Stefanowski mówi, że Bóg urodził się wśród ubogich, a nie jako władca w ówczesnym świecie, bo chciał nam pokazać własną pokorę i nieskończoną miłość do ludzi. - Gdyby narodził się w pałacu, to pewnie byłby kłopot z perspektywą, a on pokazał nam od samego początku, że trzeba być pokornym, skromnym, że trzeba tworzyć serduszko nie na to co ten świat daje, ale dla wszystkich ludzi - podkreśla Stefanowski.Jak mówi ksiądz Paweł Stefanowski, narodziny Chrystusa zmieniły świat. - Cywilizowany świat, który znamy, on oparty jest w zasadzie na to czego uczył nas Chrystus i dzisiaj nawet ci, którzy stronią i odchodzą od chrześcijaństwa, mówią, że poszukują innych filozofii życiowych, to i tak czerpią z filozofii Chrystusa, on był nauczycielem miłości, bezgranicznej miłości do człowieka - mówi Stefanowski.Szczecińska Parafia Św. Mikołaja liczy kilka tysięcy wiernych.