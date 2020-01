Chrześcijanie wschodni zasiedli do wigilijnego stołu [ZDJĘCIA]

Kościoły Wschodnie katolickie i prawosławne obchodzą w poniedziałek Wigilię Bożego Narodzenia. To też 24 grudnia, ale według kalendarza juliańskiego.

W obrządku bizantyjskim Boże Narodzenie należy do dwunastu największych świąt liturgicznych w roku, dlatego jest bardzo uroczyście celebrowany. Podobnie jak w obrządku rzymskim poprzedza go okres specjalnego postu.W ośrodku Kultury Ukraińskiej prowadzonym przez szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polce przygotowano tradycyjną Wigilię dla osób starszych, samotnych, a także tych, którzy przyjechali z Ukrainy do pracy.Stół był zastawiony tradycyjnymi potrawami. Na początek barszcz - mówiła Ola Duda.- Pierogi były z dwoma farszami - kapusta z grzybami i z ziemniaczkami z grzybami. Kuchnia wigilijna ona nie jest bogata przyprawami, tylko smakami tych produktów, z których się ją przygotowuje. Już naprawdę nic więcej nie trzeba - opowiadała Duda.Wspólne biesiadowanie zawsze jest piękne - mówili uczestnicy Wigilii. - Wszystko jest dobre, wszystkiego troszkę spróbowałam. - Różne gospodynie, różnie gotują. Wszystko jest dobre, bo to jest dar Boży, mamy za co dziękować i tyle - opowiadali biesiadujący.Po Wigilii biesiadnicy udali się do Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Szczecinie, gdzie ksiądz Robert Rosa odprawił nabożeństwo. We wtorek Boże Narodzenie, w środę święto Przenajświętszej Bogurodzicy, zaś w czwartek Pierwszego Męczennika Archidiakona Szczepana.