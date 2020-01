Stadiony piłkarskie w Szczecinie się rozrastają [WIDEO, ZDJĘCIA]

Trwa budowa nowego stadionu dla piłkarzy Pogoni Szczecin. W tym samym czasie powstaje również obiekt dla piłkarzy nożnych Stali oraz piłkarek Olimpii Szczecin.

Optymistyczne wiadomości dochodzą do nas ze stadionu Pogoni. Jak mówi Tomasz Wiktorczyk, z firmy Dedecco, która odpowiada za budowę po świętach roboty ruszyły pełną parą.- W najbliższych tygodniach będziemy kontynuować montaż elementów dachu na trybunie południowej. Za około dwa, trzy tygodnie będzie możliwy wjazd takich samych elementów na tę trybunę, bo w tej chwili kończymy roboty sieciowe, ale one za chwilę się skończą. Tak naprawdę to się prawie już skończyły. Myślę, że pod koniec stycznia będziemy robić trybunę zachodnią - mówi Tomasz Wiktorczyk.Na nowym obiekcie Stali i Olimpii przy ulicy Bandurskiego powstaną dwa pełnowymiarowe boiska ze sztuczną i trawiastą nawierzchnią. - Znajdzie się tam również dodatkowe boisko treningowe, budynek szatniowo-socjalny oraz parking - wyjaśnia Dariusz Sadowski z biura prasowego Urzędu Miasta Szczecin.- Teren jest wyrównany i oczekujemy na kolejne warstwy boiska. Zakończyły się prace żelbetowe na budynku socjalnym, teraz pozostaje etap wykończeniowy tego obiektu. W dalszej kolejności będą postępowały prace związane z kolejnymi boiskami i parkingiem - mówi Dariusz Sadowski.Inwestycje realizowane są zgodnie z wcześniej ustalonymi ramami czasowymi. Wiele wskazuje na to, że oba kompleksy sportowe zostaną oddane do użytku w wyznaczonych wcześniej terminach. W przypadku boiska przy ulicy Bandurskiego mowa o połowie bieżącego roku. Znacznie dłużej będzie budowany obiekt Pogoni, który będzie gotowy w 2022 roku.