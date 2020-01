Rusza budowa obwodnicy wschodniej Świnoujścia

Za tydzień rozpocznie się długo oczekiwana budowa obwodnicy wschodniej Świnoujścia. Inwestycję zrealizuje firma PORR z Warszawy, która na wykonanie nowej drogi będzie miała 20 miesięcy.

To droga dla Świnoujścia strategiczna, gdyż związana jest z budową powstającego już tunelu - mówi Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc.- Powstanie wschodnia obwodnica miasta, która odciąży ulice w śródmieściu i poprawi bezpieczeństwo oraz komfort przemieszczania się mieszkańców. Ale również turystów, którzy bardzo licznie, z czego ja się cieszę, odwiedzają polskie wybrzeże na Pomorzu Zachodnim - mówi Hinc.Nowy odcinek drogi znacznie skróci przejazd w kierunku centrum miasta - mówi zastępca prezydenta Miasta Świnoujście Barbara Michalska.- Szczególne znaczenie będzie miała w świetle otwarcia tunelu. Dlatego, że jak dzisiaj wjeżdżamy do miasta Świnoujście ulicą Karsiborską, to mamy takie bardzo newralgiczne skrzyżowanie pomiędzy Karsiborską a nową Karsiborską. A ta obwodnica pozwoli uniknąć tego skrzyżowania. To znaczy będzie można do miasta Świnoujście wjechać wcześniej, przed tym newralgicznym skrzyżowaniem - mówi Michalska.Koszt obwodnicy, to kwota ponad 40 milionów złotych. Jej wykonawca, czyli firma PORR, jest również liderem konsorcjum budującego tunel pod Świną.