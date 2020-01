100 tys. zł przekazał wojewoda zachodniopomorski na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dotacja trafi do samorządu województwa.

Dotacja jest przekazywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa.Nad prawidłowością wykonanego zadania przez samorząd czuwa wojewoda. Samorząd jest zobowiązany do przedłożenia wojewodzie rozliczenia końcowego dotacji do 15 stycznia 2021 r., a wojewoda może przeprowadzić kontrolę dotyczącą właściwego wykorzystania dotacji.Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystane podlegają zwrotowi do budżetu państwa.