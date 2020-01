25-latek spod Gryfina zakatowany w Nowy Rok. Podejrzany trafił do aresztu

25-latek z Nowego Czarnowa koło Gryfina pobity na śmierć. Łukasz F. pojechał do Szklarskiej Poręby, żeby razem ze znajomymi przywitać Nowy Rok.

Mężczyzna został zaatakowany i mocno okaleczony - najprawdopodobniej - przez 18-letniego mieszkańca powiatu jeleniogórskiego.Do zdarzenia doszło po godzinie 2:00 w nocy w Nowy Rok. Młody mężczyzna z Nowego Czarnowa został dotkliwie pobity - do szpitala zabrało go pogotowie ratunkowe.25-latek z naszego regionu walczył o życie do 3 stycznia. Lekarzom nie udało się go jednak uratować.18-letni, wskazany przez prokuraturę, sprawca pobicia trafił do aresztu i usłyszał zarzut zabójstwa. Śledczy zabezpieczyli nagranie z monitoringu, przesłuchano także świadków zdarzenia.Podejrzanemu Jakubowi K., za zabójstwo, grozi teraz dożywotnie więzienie.