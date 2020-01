Ostatni dzwonek na zgłoszenie się do "małego ZUS-u"

Ostatni dzwonek dla przedsiębiorców chcących skorzystać z tzw. "małego ZUS-u". Chodzi o tych, których przychód w ubiegłym roku nie przekroczył 67,5 tysiąca zł. Jeszcze tylko w środę mogą złożyć wniosek o objęcie ich programem za styczeń.

"Ze składania wniosku zwolnieni są tylko ci, którzy już w ubiegłym roku płacili preferencyjne składki i zmieścili się w limicie przychodów"- mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" Karol Jagielski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w regionie.- Ci co w zeszłym roku się zgłosili do małego ZUS-u, oni tylko zmienią podstawę wyliczenia składek w tej deklaracji już styczniowej, na nową w 2020 już obowiązującą. Osoby, które pierwszy raz chcą skorzystać z małego ZUS-u, to te osoby mają ten deadline, czyli ostatni dzień nas zgłoszenie się - mówił Jagielski.Od tego roku obowiązuje kilka nowych przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - dodała Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.- Możemy mówić o mikrorachunkach, na które trzeba będzie wpłacać podatki, możemy mówić o białej liście podatników VAT, czyli tych zweryfikowanych podatników, możemy mówić o płatnościach na konkretne wskazane rachunki bankowe czy kwestii wystawiania faktur do paragonów, o płatnościach powyżej 15 tysięcy złotych za fakturę, tych zmian trochę jest - mówiła Brzoza.Czas na zgłoszenie się do małego ZUS-u mija w środę. W ubiegłym roku z małego ZUS-u skorzystało 133 tysiące osób.