Zbiórkę starych choinek rozpoczynają stargardzkie służby miejskie. Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej odbiór drzewek rozpoczną w poniedziałek.

Choinki należy zostawiać obok altan śmietnikowych, nie wolno ich wrzucać do pojemników. Odbiór odbędzie się w dwóch terminach - od najbliższego poniedziałku do piątku i od 10 do 14 lutego.Urzędnicy przypominają, że drzewko można też na własną rękę przywieźć do Ekopunktu przy ul. Bogusława.