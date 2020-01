Wolontariusze poszukiwani od zaraz do Paczki dla Bohatera

Wolontariusze poszukiwani od zaraz - apelują członkowie Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. Koordynatorzy akcji szukają chętnych mieszkańców Szczecina i okolic, którzy chcą poświęcić swój czas.

Chodzi między innymi o pakowanie i rozdawanie darów na Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc oraz pomoc przy wyjazdach, takich jak ferie czy wakacje dla bohaterów.- Największą nagrodą jest możliwość poznania osób, które walczyły za nasz kraj - zachęca Tomasz Sawicki, prezes Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. - Osoby, które pomagają, odwiedzają kombatantów. Nie jestem w stanie wszystkich odwiedzić. Naszą nagrodą zawsze jest spędzanie czasu z nimi. Szukamy wolontariuszy na wyjazd 9-dniowy do Ryni czy we wrześniu do Międzyzdrojów. Osoby, które nam pomagają są brane pod uwagę jako pierwsze jako wolontariusze na wyjazdy.Członkowie stowarzyszenia i wolontariusze co roku odwiedzają żołnierzy niezłomnych i działaczy podziemia antykomunistycznego. W tym roku planują ferie w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim koło Warszawy czy wakacje w Międzyzdrojach. Żeby pomóc w organizacji wyjazdów wystarczy zgłosić się za pośrednictwem Facebooka "Paczka dla Bohatera".