Międzyzdroje uruchomiły bezpłatną linię autobusową

Bezpłatną linię autobusową dla mieszkańców miejscowości Lubin uruchomiły władze Międzyzdrojów. To efekt likwidacji części połączeń, które dotychczas obsługiwał PKS Kamień Pomorski.

Chodzi przede wszystkim o kursy do Świnoujścia, przeznaczone dla dojeżdżających do pracy i do szkoły, czy też dla osób korzystających z placówek służby zdrowia.Tymczasowy rozkład jazdy do Lubina obejmuje cztery połączenia dziennie. Władze Międzyzdrojów analizują obecnie ich przydatność i rozważają możliwość dalszych korekt w ich kursowaniu. Być może już od przyszłego miesiąca część połączeń do Lubina uzyska wsparcie wojewody zachodniopomorskiego w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych.