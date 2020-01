Apel abp. Dzięgi o modlitwę o pokój na świecie

Metropolita szczecińsko-kamieński reaguje na wydarzenia na Bliskim Wschodzie.

Arcybiskup Andrzej Dzięga skierował apel do księży i członków wspólnot modlitewnych w Kościele, by "włączyć do codziennych modlitw bardzo osobistej prośby do Boga o zatrzymanie wojny światowej i o zachowanie Pokoju"."Bardzo przeżywam to, co się od kilku dni dzieje na Bliskim Wschodzie, a co dzisiejszej nocy zostało potwierdzone atakiem odwetowym" - pisze abp Dzięga.Hierarcha zachęca do tego, żeby włączać intencję podczas Mszy Świętych oraz przy innych okazjach.