Nie ma przeszkód, by kontynuować budowę ZOD w Świnoujściu

Nie ma już przeszkód, by kontynuować budowę Zakładu Opieki Długoterminowej w Świnoujściu. Wojewoda Zachodniopomorski umorzył postępowanie w sprawie odwołania złożonego przez Stowarzyszenie Zielone Wyspy Świnoujście.

Jego członkowie odwołali się od decyzji o pozwoleniu na budowę zakładu. Protestowali przeciwko wycince drzew i krzewów w miejscu, gdzie ma powstać zakład. Stowarzyszenie uważa również, że inwestycja rozpoczęła się bez nadzoru przyrodniczego.Wojewoda zdecydował o umorzeniu postępowania w sprawie odwołania Stowarzyszenia Zielone Wyspy Świnoujście, uznając to postępowanie za bezprzedmiotowe. Zakład Opieki Długoterminowej miał być gotowy w stycznie 2020 roku.Nowy termin zakończenia budowy ZOD to połowa 2021 roku. Nowy Zakład Opieki Długoterminowej zastąpi istniejący obiekt przy ul. Żeromskiego.W zakładzie będą 83 łóżka dla pacjentów, w tym co najmniej 50 w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Z pozostałych będą mogły skorzystać osoby wymagające stałej opieki, ale niekwalifikujące się do niej w ramach NFZ.