RSnW: papierowe recepty przeszły do historii

Recepta ma być już tylko elektroniczna. W środę weszły w życie nowe przepisy. To jedno z największych przedsięwzięć cyfryzacji służby zdrowia.

Dzięki temu rozwiązaniu lekarze i farmaceuci bez problemu będą mogli sprawdzić jakie leki zażywał pacjent.- Od szeregu lat mówi się o przejściu z przedmiotowego podejścia do pacjenta na podmiotowe - pacjent będzie w tym systemie istniał nie tylko jako dokument, który zanika po jakimś czasie, ale historia choroby i jej leczenia będzie możliwa do wglądu, będzie transfer informacji między lekarzami - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" Wojciech Chmielak, prezes Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej.E-recepta ma być wysyłana przez lekarza mailem lub SMS-em, a do tego konieczne jest zalogowanie się do specjalnego sytemu. Pacjenci, którzy nie posiadają telefonu, otrzymają wydruk e-recepty.