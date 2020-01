Aby z niego skorzystać należy pozbyć się starego pieca i wymienić go na ogrzewanie gazowe, elektryczne, piec na pellet, odnawialne źródło energii albo podłączyć nieruchomość do miejskiej sieci ciepłowniczej. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

To programy dzięki, którym mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Program Mewa realizowany jest w Szczecinie od połowy 2018 r.

Aby z niego skorzystać należy pozbyć się starego pieca i wymienić go na ogrzewanie gazowe,elektryczne, piec na pellet, odnawialne źródło energii albo podłączyć nieruchomość do miejskiej sieci ciepłowniczej.Można dostać zwrot nawet 55 proc. poniesionych kosztów.Zefirek to kolejny program, z którego w tym roku będą mogli skorzystać mieszkańcy Szczecina. Miasto otrzymało na ten cel ponad 2 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.Program zakłada modernizację źródeł ciepła w 250 lokalizacjach.