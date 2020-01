Konkurs genealogiczny rozstrzygnięty. Najstarszy dokument miał 248 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najstarszy dokument dotyczący jej rodziny pochodzi z 1772 roku. Alicja Byszewska ze Szkoły Podstawowej numer 3 w Sławnie i Agata Myślińska ze Szkoły Podstawowej numer 1 w Sławnie wygrały konkurs historyczno-genealogiczny pt. "Skąd mój ród, skąd moje korzenie?"

Nagrody dla uczestników wręczono w piątek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.- Pisałam o swoim prapradziadku Antonim Cabanie. Rodzina Cabanów, bo na tym skupiłyśmy się w pracy, pochodziła z Huty pod Częstochową, obecne województwo śląskie. Najprawdopodobniej przybyli jako osadnicy z Austro-Węgier. - Babcia zawsze mi opowiadała historie ze swojej młodości. Prababcia została wywieziona do Niemiec i tam poznała swojego męża - opowiadały uczestniczki konkursu.Genealogia, czyli poszukiwanie swoich korzeni staje się coraz bardziej popularna w Polsce, jak zapewniał Wojciech Wilski, prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego "Pomerania".- Staje się to coraz bardziej modne, są kraje takie jak na przykład Stany Zjednoczone, gdzie genealogia to jest jedna z ważniejszych nauk pomocniczych w historii. Oni tam bardzo często poszukują tożsamości, my natomiast tożsamość mamy, ale warto o niej nie zapominać i coraz bardziej ją pogłębiać, budować - mówił Wilski.Konkurs zorganizowano po raz trzeci. Patronat nad nim objął wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, Archiwum Państwowe w Szczecinie i Koszalinie oraz Kuratorium Oświaty.