Ognisko ptasiej grypy w regionie

Potwierdzono obecność wirusa grypy H5N8 na fermie indyków w Rościnie w powiecie myśliborskim.

Jak podaje Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, na fermie znajduje się prawie 23 tysiące indyków. Od momentu stwierdzenia objawów padło już 600 sztuk. Obecność wirusa ptasiej grypy potwierdziły badania wykonane w Państwowym Instytucie Badawczymw Puławach.- Służby weterynaryjne od momentu uzyskania informacji pracują na miejscu zdarzenia, a dostęp do fermy zabezpiecza policja - informuje wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.Wojewoda Tomasz Hinc zwołał na poniedziałek posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, na którym wspólnie m.in. ze służbami weterynaryjnymi, policją, sanepidem, strażą pożarną oraz starostwem powiatowym w Myśliborzu ustalone zostaną kolejne działania.Jak podaje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, u ptaków padłych w Rościnie stwierdzono podtyp wirusa H5N8 - należy on do szczepów zjadliwych, niestwarzających zagrożenia dla człowieka.