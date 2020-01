Mecz z Treflem na rozpoczęcie rundy rewanżowej Kinga Szczecin

Koszykarze Kinga chcą od zwycięstwa rozpocząć rewanżową rundę rozgrywek o mistrzostwo Polski.

Szczecinianie zmierzą się w niedzielę z Treflem Sopot w 16. kolejce Energa Basket Ligi. Drużyna trenera Łukasza Bieli po derbowej wygranej w Nowy Rok z PGE Spójnią Stargard teraz pragnie zrewanżować się sopocianom za porażkę na inaugurację sezonu.Powracający do gry po kontuzji Mateusz Bartosz docenia klasę rywala, ale nie ukrywa, że faworytem spotkania są Wilki Morskie.- Mają zbilansowany skład, dużo wartościowych zawodników pod koszem i na obwodzie. Na pewno nie będzie to łatwy mecz. Carlos Medlock też przecież znany szczecińskim kibicom, świetnie prowadzi grę sopockiego zespołu. Po tym ostatnim zwycięstwie ze Spójnia Stargard wydaje mi się, że trochę umocniliśmy się w tabeli. Dobrze by było rozpocząć rundę rewanżową od zwycięstwa - mówi Bartosz.Niedzielny mecz koszykarzy Kinga z Treflem Sopot rozpocznie się o godzinie 16 w hali Netto Arena przy ulicy Szafera w Szczecinie.