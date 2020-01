Drużyna z Bundesligi sprawdzi formę Portowców

Po badaniach, testach i treningach czas na granie. Piłkarze Pogoni Szczecin w towarzyskim meczu zmierzą się na wyjeździe z Herthą Berlin.

Dla portowców będzie to pierwszy sparing w zimowym okresie przygotowawczym do rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy. Niestety mecz z 12. zespołem Bundesligi będzie zamknięty dla kibiców, czego żałuje obrońca Dumy Pomorza Mariusz Malec.- Szkoda, bo dla nas zawodników i dla kibiców jest to fajny mecz z Herthą, która gra z Bayernem. A wiadomo, że tam chcą ukryć sposób gry i dlatego nie można tego zobaczyć, a szkoda - mówi Malec.Dla Herthy, która za tydzień w Bundeslidze spotka się z Bayernem Monachium, to ostatni sprawdzian formy. Dlatego szczecinianom nie będzie łatwo o korzystny wynik - mówi obrońca Pogoni David Stec.- Oni będą bardzo dobrze przygotowani już na ten sezon i wiadomo, że nie będzie łatwo. Ale my chcemy się pokazać się z jak najlepszej strony. Będziemy dawać z siebie wszystko, żeby im jak najwięcej utrudnić życie w grze - mówi Stec.W niedzielnym spotkaniu w ekipie trenera Kosty Runjaića zabraknie Huberta Matyni, kontuzjowanego Zvonimira Kozulja oraz czterech młodych graczy poszkodowanych w piątkowym wypadku samochodowym.Niedzielny mecz Herthy z Pogonią Szczecin rozpocznie się o godzinie 14 w Berlinie.