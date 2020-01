Prawybory w Konfederacji. Kandydaci przekonywali do siebie szczecinian [ZDJĘCIA]

Zakończyły się prawybory prezydenckie Konfederacji w Szczecinie. Głosowało ponad 300 osób. O głosy walczyło sześciu kandydatów: Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Artur Dziambor, Konrad Berkowicz i Jacek Wilk.

Wygra osoba, która zbierze najwięcej głosów podczas wszystkich zjazdów w miastach wojewódzkich. W prawyborach biorą udział członkowie tej formacji oraz jej sympatycy. Warunkiem była wpłata 30 zł darowizny na rzecz Konfederacji.Krzysztof Bosak, działacz Ruchu Narodowego liczy, że dojdzie do II tury wyborów, w której to on zmierzy się z aktualnie urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą.- Ponieważ uważam, że Robert Biedroń, pani Kidawa-Błońska, Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz to nie są liderzy, których nie moglibyśmy jako Konfederacja pokonać - powiedział Bosak.Krzysztof Bosak dodał również, że jeśli zostałby Prezydentem RP wyszedłby z inicjatywą ustawodawczą o swobodnym dostępie do broni.Grzegorz Braun natomiast chciałby, aby Wojsko Polskie wróciło z zagranicznych misji.- Prezydent z Konfederacji nie dopuści do tego, żeby Wojsko Polskie było wysyłane w cudzym interesie gdzieś hen na skraj świata po to, żeby odgrywać rolę, czy to żandarmerii, czy armii okupacyjnej - podkreślił Braun.Prawybory Konfederacji mają zakończyć się za tydzień, ogólnopolską konwencją. Wówczas zostaną ogłoszone wyniki i przedstawiony kandydat na Prezydenta RP.