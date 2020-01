W ubiegłym tygodniu pozytywną opinię w kwestii budowy sieci przesyłowej podpisał wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

To linia, która będzie przebiegała przez cztery powiaty - gryfiński, pyrzycki i myśliborski w województwie zachodniopomorskim oraz gorzowski w Lubuskiem.Najpierw jednak zostanie przeprowadzony demontaż istniejącej na fragmencie obecnej trasy linii Plewiska-Krajnik. Wszystko po to, żeby przygotować infrastrukturę elektryczną do utworzenia nowej linii o długości 70 kilometrów.