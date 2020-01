Rekordowa zbiórka w kołobrzeskim sztabie WOŚP [ZDJĘCIA]

Rekordowo zakończyła się zbiórka pieniędzy kołobrzeskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały dzień na ulicach miasta kwestowało blisko 200 wolontariuszy.

Łączna zadeklarowana przez sztab kwota to blisko 227 tysięcy złotych. Miejscowi wolontariusze potwierdzają, że mieszkańcy chętnie wrzucali pieniądze do puszek.- Moim marzeniem jest 10 kilometrów, ale póki co rozgrzewka. - Głównie po to, by wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, dzisiaj na spokojnie, kolega będzie chciał prawdopodobnie 20 km zrobić, ja tak do 5 km myślę. - Chcemy przejść przynajmniej 5 km, a jak będzie dalej, to zobaczymy. Jak będzie siła to przejdziemy więcej - mówili mieszkańcy.- Założyliśmy sobie, że do przebiegnięcia jest minimum jedno okrążenie, około kilometr, ale biegniemy przez dwie godziny - mówił Łukasz Leśniak, koordynator w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.Do policzonej już kwoty doliczona zostanie również obca waluta, którą udało się zebrać, a także pieniądza z trwających licytacji internetowych. Wśród gadżetów wystawionych na licytacje znajdują się między innymi koszulki z autografami Kamila Grosickiego, Adama Nawałki i Grzegorza Krychowiaka.