Remonty w 2020 - przebudowa kolejnych torowisk [ZDJĘCIA]

W najbliższą środę rozpoczyna się przebudowa na pl. Szarych Szeregów w Szczecinie. Od poranka nie będzie można przejechać całym okręgiem placu. Zamknięty zostanie przejazd przez torowisko od al. Wojska Polskiego.

Oznakowania wyznaczające objazdy montowano już w poniedziałek. To jednak nie koniec prac związanych z torowiskami.W drugiej połowie roku rozpocznie się przebudowa na skrzyżowaniu Wyszyńskiego z Nabrzeżem Wieleckim. Tramwaje Szczecińskie przygotowują się też do ogłoszenia kolejnego przetargu.- Wyzwolenia, pl. Rodła, ul. Matejki, odcinek przy Filharmonii i oczywiście: pętla Niebuszewo - wylicza zastępca dyrektora spółki, Krystyna Gawrońska.Będzie też kolejny przetarg.- Do końca maja ma być opracowana dokumentacja projektowa. W drugiej połowie może będzie wygłoszone postępowanie Kolumba razem z Powstańców Wielkopolskich i z przebudową pętli Pomorzany - dodaje Gawrońska.Ul. Kolumba to jedna z najbardziej zniszczonych ulic w Szczecinie - od lat czekająca na przebudowę.