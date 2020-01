Rada Pracownicza PŻM zostanie wybrana w marcu tego roku

W marcu odbędą się wybory do Rady Pracowniczej Polskiej Żeglugi Morskiej, która później zatwierdzi nowego dyrektora PŻM.

Pod koniec ubiegłego roku zarządcą komisarycznym PŻM przestał być Paweł Brzezicki. Polska Żegluga Morska jest jedynym przedsiębiorstwem w Polsce, w którym cała załoga wybiera Radę Pracowniczą - mówi kapitan Mirosław Folta.- Ustaliliśmy, że termin wyborów do Rady Pracowniczej jest wyznaczony na 17 marca tego roku. Oczywiście są procedury z tym związane. Do 14 lutego jest zakończenie zgłaszania kandydatów na delegatów i członków Rady Pracowniczej, a potem ogłoszenie list kandydatów - mówi Folta.Uprawnionych do głosowania jest ponad 2000 pracowników armatora. Większość rady będą stanowić osoby wybrane przez załogi pływające.- Głosowanie odbędzie się na wszystkich statkach, każdy z nich będzie podawał swoje kandydatury. A na lądzie to jest okręg wyborczy nr 1, będą pracownicy również wybierali do zebrania delegatów i Rady Pracowniczej - mówi kapitan Mirosław Folta.Rada Pracownicza PŻM liczy 25 osób. Jej uprawnienia są podobne do rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.