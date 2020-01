Goście RSnW: polscy politycy ws. kłamstw Putina potrafili mówić jednym głosem

Goście "Radia Szczecin na Wieczór" byli zgodni co do oceny przyjętej przez Sejm uchwały potępiającej kłamliwe wypowiedzi Władimira Putina, który oskarża Polskę o wybuch II wojny światowej.

Profesor Maciej Drzonek - politolog Uniwersytetu Szczecińskiego i autor "Wykładnika profesora Drzonka" w Radiu Szczecin uważa, że wspólny głos polskiego parlamentu w sprawie Putina poprzez aklamacje to dobry krok.- Pomimo wewnętrznych sporów politycznych, które toczą się w Polsce, tak jak i w każdym kraju, to jednak parlamentarzyści wszystkich opcji politycznych potrafili razem wyrazić wspólne krytyczne stanowisko wobec tego, co przywódca federacji rosyjskiej w ostatnim czasie poczynił - mówi Drzonek.Profesor Przemysław Żurawski vel Grajewski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej i profesor Uniwersytetu Łódzkiego podkreślił, że polscy politycy w tej ważnej sprawie potrafili mówić jednym głosem.- Taka demonstracja jedności ponad owym sporem, w sytuacji zaatakowania propagandowego naszego kraju przez Rosję, była jak najbardziej pożądana - mówi Żurawski.W odpowiedzi na słowa Władimira Putina parlament przyjął uchwałę w której napisano m.in.: "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potępia prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej próbujących obciążać Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej".