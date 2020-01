Planowana wycinka drzew spowodowała protest w centrum miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Drzew wycinanie to miasta rujnowanie" czy "Chronić stare, sadzić nowe" - m.in. takie hasła można było usłyszeć podczas manifestacji przeciwko planowanej wycince drzew w centrum Szczecina. Kilkadziesiąt osób pikietowało na pl. Szarych Szeregów.

To reakcja na plany miasta, które chce wyciąć ponad 20 drzew w okolicach placu i na ulicy Piłsudskiego. Ma to związek z przebudową torowisk tramwajowych w tym miejscu.- Sprzeciwiamy się bezmyślnej wycince zdrowych drzew, które zapewniają latem cień, jak również świeże powietrze - mówił jeden z procentujących. - Drzewa są bardzo ważne, bo dają tlen, niedługo przyjdą wysokie temperatury, ponad 30 stopni, do 40, a może i więcej, nie będzie czym oddychać - dodała kolejna z uczestniczek protestu.- Nie ma naszej zgody i nawet jeśli nie uratujemy tych drzew, to chcemy nagłaśniać te sprawy. Być może to zaprocentuje na przyszłość, bo nie wiemy co jeszcze miasto nam zaserwuje - podkreśliła Helena Freino ze Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina organizującej manifestację.W protest włączyli się także: Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Szczecin, Extinction Rebellion Szczecin, Szczeciński Ruch Miejski, BASTA Inicjatywa na rzecz Zwierząt, Puszcza Bukowa - Klub Kniejołaza.Prace na Szarych Szeregów ruszają już w środę.