RSnW: Szczecińską Koleją Metropolitalną pojedziemy w 2022 roku

Prace przy budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej idą zgodnie z planem, wszystko powinno być gotowe w czerwcu 2022 roku - mówił w naszym studiu Roman Walaszkowski, dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. O SKM-ce rozmawiali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Inwestycja jest bardzo skomplikowana, ale na razie nic nie wskazuje na to by miała być zagrożona.- Pewne przesunięcia w realizacji cząstkowych zadań istnieją ponieważ przy tak dużej inwestycji nie sposób wszystko dokładnie zaplanować. Staramy się realizować tak, że na dziś zdecydowanie nie widać żadnych zagrożeń, żeby od lata 2022 SKM-ka nie jeździła - zapewnił Walaszkowski.Prace już trwają - dodał Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe.- To są prace widoczne w dwóch miejscach: w Gryfinie - tutaj rozpoczęła się przebudowa peronów. Docelowo na pewno w Gryfinie będą też elementy obsługi pasażerskiej. Prace rozpoczęły się też na odcinku od Polic do Szczecina - mówił Siemieniec.Tomasz Miller, zastępca burmistrza Gryfina nie ukrywał, że dla jego miasta to bardzo ważna inwestycja.- Nie tylko z punktu widzenia transportowego, czyli możliwości sprawniejszego przemieszczania się mieszkańców ze Szczecina i do Szczecina ale - jako gmina Gryfino - przebudowujemy okolice dworca. Dzięki temu projektowi te działania mają wpływ na bezpośredni wygląd najważniejszych kwartałów miasta - podkreślił burmistrz Miller.Inwestycja kosztuje 780 mln złotych. Wybudowanych i przebudowanych będzie 27 stacji i przystanków.