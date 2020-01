NFZ zaprasza na "Środę z profilaktyką". Temat: otyłość

Będzie można dowiedzieć się jak zrzucić zbędne kilogramy, zmierzyć skład masy ciała, ciśnienie, a także zrobić spirometrię. To wszystko w środę w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia przy Arkońskiej w Szczecinie.

To w ramach akcji "Środa z profilaktyką". Tym razem poświęcona jest otyłości. Będzie można dowiedzieć się też więcej na temat portalu Diety , który prowadzi NFZ. Można w nim sprawdzić czy nasze BMI jest prawidłowe i ilu kalorii powinniśmy dostarczyć dziennie swojemu organizmowi.Dostępne są także kompletne diety na 28 dni, dostosowane do naszej wagi i trybu życia - mówi Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego NFZ.- Zrównoważona, zbilansowana dieta, którą można polecić wszystkim osobom. Oczywiście, jeżeli ktoś na coś choruje, powinien skontaktować się ze swoim lekarzem. Nie mniej, na pewno są to diety bezpieczne, polecamy ten portal - mówi Koszur.Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego, co drugi dorosły w Polsce ma kilka kilogramów za dużo. Trzech na pięciu z nas ma nadwagę, a jeden na czterech jest otyły.Akcja rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 14. Stoisko ustawione będzie w sali obsługi interesantów.