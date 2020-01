Goście RSnW: brakuje pracowników, nie tylko wykwalifikowanych

Niskie bezrobocie to dobra informacja dla pracowników, dla pracodawców już nieco gorsza - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór". W ten sposób komentowali historycznie niski poziom bezrobocia w naszym regionie.

Zaledwie 6,8 procent osób w Zachodniopomorskiem nie ma pracy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba osób poszukujących pracy zmalała w regionie o prawie 5 tysięcy.Nie wszyscy są szczęśliwi z powodu tak niskiej stopy bezrobocia - mówił Artur Frąckiewicz z Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.- Zgłaszają coraz częściej problemy z zaspokajaniem popytu zatrudnieniowego na pracowników. Jeszcze do niedawna cierpieli na deficyt kwalifikacji, czyli byli pracownicy, tylko niewystarczająco wykwalifikowani. Natomiast teraz zgłaszają już problem fizycznej nieobecności kandydatów do pracy - mówił Frąckiewicz.Pracowników trudno znaleźć między innymi dlatego, że jest deficyt tych z technicznym wykształceniem - dodawał Jan Sławczyński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.- Przede wszystkim są to zawody mechaniczne, których potrzebujemy. Ślusarze, tokarze, frezerze, również nauczyciele zawodu, bo takie są też możliwości - mówił Sławczyński.Obecnie powiaty z najmniejszą stopą bezrobocia, to kołobrzeski (1,3%) i policki (3,6%) oraz miasta - Szczecin (2,4%), Świnoujście (3,3%) i Koszalin (4,5%). Największą stopę bezrobocia urzędy pracy notują w powiatach łobeskim (18,4%), białogardzkim (16,8%) i choszczeńskim (14,9%).