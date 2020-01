Cenne relikwie trafiły do szczecińskiej cerkwi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Relikwie Krzyża Świętego i św. Mikołaja trafiły do cerkwi prawosławnej w Szczecinie.

Relikwie św. Mikołaja, czyli fragment jego kości, przyjechały z włoskiego Bari, a z Cypru fragment Krzyża Świętego, na którym ukrzyżowano Chrystusa.- Św. Mikołaj pokazywał w jaki sposób można oddać wszystko, tylko po to, aby było trochę lepiej innym ludziom. To jest to o czym Jezus mówił, żebyśmy lubili się nawzajem - mówił wierny.- Święty, który jest tak naprawdę jednym z największych świętych czczonych w prawosławiu. To jest ten święty, który opiekuje się nami. Zazwyczaj mówimy, że to jest patron marynarzy, dlatego we wszystkich w zasadzie portowych miastach są cerkwie pod wezwaniem św. Mikołaja. I w Szczecinie, i w Nowym Jorku oraz wielu innych portowych miastach - opowiadał ksiądz Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej św. Mikołaja w Szczecinie.- Należę do katolickiej parafii. Św. Mikołaj łączy katolików i prawosławnych jako jedną wspólnotę, ale przede wszystkim też daje dużo łask chorym - podkreślała szczecinianka.Św. Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku. Jest świętym uznanym zarówno przez Kościół prawosławny, jak i rzymskokatolicki.Do cerkwi trafiły także relikwie mniszki, męczennicy Elżbiety z rodziny Romanowów.