Koszalińska Caritas chroni przed zaczadzeniem

Koszalińska Caritas rozdaje czujniki czadu. Otrzyma je stu mieszkańców Białogardu.

- To jeden z elementów ekologicznego programu Caritas w odpowiedzi na papieską encyklikę "Laudato Si". Człowiek powinien być odpowiedzialny za życie, za środowisko - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin ksiądz Tomasz Roda, dyrektor diecezjalnej Caritas. - Młodzi ludzie zaangażowali się, by docierać do osób starszych, samotnych, które mają niską emeryturę czy rentę. Mają taki system grzewczy, a nie inny. Chcą dać taki czujnik, żeby ocalił, kiedy przebywają w łazience lub śpią, a dwutlenek węgla ulatnia się i jest wielkim zagrożeniem dla życia.Kilkanaście szkół otrzyma mierniki do pomiaru powietrza. W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej powstanie mapa zanieczyszczeń.Za kilka tygodni mapa diecezji zostanie wzbogacona o informacje na temat stanu czystości powietrza. Mapa będzie dostępna "on line" i będzie aktualizowana.