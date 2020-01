Zmiany w projekcie. Schronisko dla zwierząt ma być tańsze. Komentarz radnej KO

Nowe schronisko dla zwierząt mimo, że tańsze, nadal będzie spełniać swoją funkcję - uważa radna Rady Miasta Szczecina Dominika Jackowski.

W ubiegłym roku okazało się, że oferty, jakie wpłynęły na przetarg zorganizowany przez miasto, są wyższe o ponad 10 mln zł niż planowano.Urzędnicy podjęli decyzję, by projekt ograniczyć, dziś poznali go radni z komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.- Nie będzie m.in. tzw. zielonego dachu, który nie ma wpływu na funkcjonowanie obiektu, ale mocno podraża inwestycje - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" radna Koalicji Obywatelskiej Dominika Jackowski. - Została ograniczona głównie powierzchnia magazynowa, jak również tzw. dom kota, czyli pomieszczenie dla kotów, które było poprzednio osobnym budynkiem. W tym momencie zostało ujęte w obrębie jednego budynku.- Najniższa oferta złożona w ubiegłym roku opiewała na kwotę 27 mln złotych. Teraz wiadomo, co ile kosztuje - dodaje radna Jackowski. - Wydział, mając teraz te oferty, mniej więcej wie, jak wykonawcy szacują sobie koszt jednego metra kwadratowego budynku. Bazując na tej wiedzy te zmiany zostały poczynione.Przetarg na wyłonienie wykonawcy jest zaplanowany w pierwszym kwartale tego roku. Obiekt ma być gotowy w przyszłym roku.